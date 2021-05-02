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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

بلد الوليد يتخلص من منطقة الهبوط بتعادل ثمين مع بيتيس

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تخلص بلد الوليد من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية بتعادله الثمين مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

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وكان ريال بيتيس البادئ بالتسجيل عبر أيتور روبيال مطلع الشوط الثاني (49)، وأدرك  ويسمان التعادل بعد 19 دقيقة (68).

وهو التعادل الرابع على التوالي لبلد الوليد فرفع رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز التي تخول لصاحبها البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وبات بلد الوليد يتقدم بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثامن عشر والتاسع عشر بنفس الرصيد، هويسكا  وإلتشي، وبفارق خمس نقاط عن إيبار صاحب المركز الأخير.

وتراجع ريال بيتيس إلى المركز السابع برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن فياريال الذي أصبح سادساً عقب انتصاره على ضيفه خيتافي بهدف وحيد حمل توقيع يرمي بينو (79).

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