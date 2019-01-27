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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإسباني

بلباو يواصل استفاقته بقيادة غاريتانو

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اقتنص أتلتيك بلباو فوزاً هاماً من ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد في إطار المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وبعد أن حقق فوزاً يتيما في 14 مباراة خاضها بقيادة الأرجنتيني إدواردو بيريتزو وكانت في المرحلة الافتتاحية على حساب ليغانيس (2-1)، واصل أتلتيك بلباو استفاقته بقيادة مدربه الجديد غايسكا غاريتانو بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السابعة توالياً وتحقيقه فوزه الثالث في آخر 4 مراحل، وجاء على حساب ضيفه القوي ريال بيتيس بهدف وحيد سجله إيكر مونياين في الدقيقة 21 من المباراة التي أكملها فريقه بعشرة لاعبين في آخر 6 دقائق بسبب طرد أوسكار دي ماركوس.

ورفع النادي الباسكي رصيده الى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 29 بعد أن لحق بجاره الأندلسي إشبيلية الذي خسر في معقل بلباو صفر-2 خلال المرحلة قبل الماضية.

واكتفى ممثل الباسك الآخر ريال سوسييداد الذي يتواجه في المرحلة المقبلة مع جاره بلباو، بالتعادل مع ضيفه هويسكا متذيل الترتيب دون أهداف.
 

أتلتيك بلباو
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