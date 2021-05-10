بعد سلسلة من التعادلات... بيتيس يحقق فوزاً هاماً على غرناطة

وبفوزه الأول منذ 19 آذار/مارس حين تغلب على ليفانتي 2-0 قبل أن يعلق في دوامة التعادلات لست مراحل متتالية، صعد النادي الأندلسي الى المركز السادس المؤهل الى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مستفيداً من سقوط فياريال على أرضه الأحد أمام سلتا فيغو 2-4.

وضمن بيتيس الى حد كبير وعلى أقل تقدير مشاركته الموسم المقبل في المسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ" اعتباراً من الدور الفاصل، بما أنه يتقدم بفارق سبع نقاط على سلتا فيغو الثامن قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

ويدين بيتيس بفوزه الى بورخا إيغليسياس الذي سجل هدف التقدم الأول في الدقيقة 39 ثم منحه نقاط المباراة الثلاث بهدف قاتل في الدقيقة 87 بعدما فرض الفنزويلي داروين ماشيس التعادل في الدقيقة 66.

وألحق النادي الأندلسي بغرناطة الهزيمة السادسة عشرة هذا الموسم ويحتل المركز العاشر بـ45 نقطة.