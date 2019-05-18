بطولة اسبانيا: أتلتيكو مدريد ينهي موسمه بتعادل مع ليفانتي

وتقدم ليفانتي سريعا عبر الاوروغوياني اريك كاباكو (6) وعززه بهدف روجر (36). وفي مطلع الشوط الثاني، طرد الحكم الارجنتيني انخل كوريا (51)، ليكمل لاعبو المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني المباراة بعشرة لاعبين.

وبدلا من تعزيز ليفانتي الفارق، قلص فريق العاصمة الفارق عبر رودري (68) وعادل عن طريق اليافع سيرخيو كاميليو بيريز (79).

وكانت المباراة الاخيرة لعدد من لاعبي اتلتيكو ابرزهم هدافه الفرنسي انطوان غريزمان حامل لقب بطولة العالم.

ولم تكن النتيجة مؤثرة بالنسبة لاتلتيكو الذي ضمن الوصافة بفارق كبير عن برشلونة البطل، لكنه عجز عن تحقيق اي فوز في آخر 3 مباريات في الدوري. في المقابل، استهل ليفانتي المباراة بعد فوزه ثلاث مرات في آخر اربع مباريات ما سمح له بالهرب من منطقة الهبوط.





