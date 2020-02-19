بطولة إسبانيا: مباراة إيبار وسوسييداد المؤجلة في 10 آذار/مارس المقبل

وقالت الرابطة في رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "باتفاق مع لجنة المسابقات، ستقام مباراة إيبار وريال سوسييداد المؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الثلاثاء 10 آذار/مارس في تمام الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينيتش)".

وكانت المباراة مقررة السبت بيد أنها أُجِّلت وفقا لتوصيات إدارة الصحة في الحكومة الباسكية بسبب سوء جودة الهواء إثر حريق اندلع في السادس من شباط/فبراير في مركز لإعادة تدوير النفايات في ثالبيدار الواقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من ملعب إيبوروا الخاص بفريق إيبار.

ولا يزال عاملان في الشركة المكلفة بإعادة تدوير النفايات، مفقودين منذ اندلاع الحريق.

