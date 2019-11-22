بطولة إسبانيا: غريزمان "اندمج جيدا" مع برشلونة بحسب سواريز

قال سواريز (32 عاما) عن اللاعب القادم من أتلتيكو مدريد "يتفق بشكل كبير مع الجميع واندمج جيدا جدا، كما كنا نتمنى".

غريزمان (28 عاما) الذي عانى صعوبات في بدايته مع الفريق الكاتالوني للوصول إلى الشباك، حصل على ترحيب "استثنائي" في برشلونة بحسب سواريز "أحيانا تُفسّر الأمور بطريقة خاطئة. أكان ليو (الأرجنتيني ميسي) أو جيري (المدافع بيكيه)، فقد تمنينا قدومه قبل سنة، قلت إنه لاعب كبير. أحد الأفضل في العالم".

تابع المهاجم المخضرم "نتعامل معه كما الآخرين. الانجذاب نحو بعض اللاعبين يختلف عن الآخرين. هو يتأقلم جيدا مع الفرنسيين (كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو وعثمان ديمبيلي). أحيانا يشرب المتة معنا، لكن هذا لا يعني أنه يتفق أكثر أو أقل مع لاعب معين".

وعن عملية ضم المهاجم البرازيلي نيمار التي تعثرت الصيف الماضي من باريس سان جيرمان الفرنسي، علّق سواريز على تأكيد زميله بيكيه أن لاعبي برشلونة مستعدون للتضحية بجزء من رواتبهم لتسهيل عودة المهاجم البرازيلي الفذ إلي فريق حمل ألوانه بين 2013 و2017.

قال سواريز "يملك (بيكيه) خبرة كبيرة لإطلاق هكذا تصريحات. في هذا الموضوع تحديدا، يدرك تماما إننا خارج هذه القضية. نرحب به مثل أي لاعب راغب بالقدوم، لكننا سنبقى خارج هذه القضية".

