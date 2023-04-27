بطولة إسبانيا: تشافي يحذر "الليغا لم تنته بعد"

ومُني الفريق الكاتالوني بخسارة أولى في ثماني مباريات بالدوري، ليفوّت فرصة الابتعاد عن ريال مدريد حامل اللقب 14 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية الليغا.

قال تشافي: "يظهر هذا النوع من المباريات صعوبة الفوز بالليغا. أمام خيتافي (0-0)، رايو.. كانت مباريات صعبة لم نكن فيها مرتاحين أبداً".

تابع مدرب السد القطري السابق: "لم نسيطر على المباراة، لجأنا كثيراً إلى التمرير الطويل... قدمنا مباراة سيئة، لا شيء أكثر من ذلك".

ورغم خسارته 1-2، لا يزال برشلونة يتمتع بأقوى دفاع في الدوري (11 هدفاً في 31 مباراة).

أضاف لاعب الوسط السابق: "لم تنته الليغا بعد. يجب أن نستحق اللقب. واليوم جلّ ما كنا نستحقه هو الخسارة. تعيّن علينا الهجوم عبر الاجنحة، الفوز في المبارزات.. وهذا كل ما قام به رايو".

أردف تشافي: "تقدُّمنا كبير في الترتيب لكن هذا ليس عذراً. تبقى 21 نقطة على المحك ونحن نملك فارق 11 قبل سبع مباريات على النهاية. لا يمكننا تخفيض الايقاع الآن".