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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

بطولة إسبانيا: بيتيس ينتزع التعادل من إسبانيول في الوقت القاتل

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انتزع ريال بيتيس التعادل من ضيفه إسبانيول 1-1 في الوقت القاتل بفضل مدافعه الدولي المغربي زهير فضال، وذلك في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وسمح فضال لفريقه بانقاذ نقطة في عقر داره بعدما سجل هدف التعادل من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من اللقاء، علما أن حكم اللقاء احتسب 6 دقائق إضافية. 

وكان إسبانيول افتتح التسجيل عبر لاعبه سيرغي داردير بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة إلى أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس جويل بلاسكيز (37).

وسقط إسبانيول في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن مني بنفس المصير أمام سلتا فيغو 1-1 وليفانتي 2-2، فيما أوقف بيتيس سلسلة نتائجه السيئة وخسارته في مبارياته الثلاث السابقة.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر، متساويا مع بيتيس بعدد النقاط في المركز الحادي عشر.                                                      

                  
 
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