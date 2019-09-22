بطولة إسبانيا: أتلتيك بلباو ينتزع الصدارة موقتا

وسجل راوول غارسيا (38 من ركلة جزاء) وإيكر مونياين (72) الهدفين.

وحافظ أتلتيك بلباو على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم وحقق فوزه الثالث في خمس مراحل ورفع رصيده إلى 11 نقطة انتزع بها المركز الأول من إشبيلية الذي يستضيف ريال مدريد لاحقا في قمة وختام المرحلة.

ولحق ريال سوسييداد بغرناطة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه إسبانيول 3-1.

وضرب ريال سوسييداد بقوة منذ البداية وحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا في الدقيقتين 18 و34.

وسجل إسبانيول هدف الشرف بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع خوسيبا زالدويا شباك فريقه بالخطأ (72)، لكن المهاجم السويدي ألكسندر إيساك أحبط معنويات أصحاب الأرض في سعيهم إلى إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

وهو الفوز الثاني تواليا لريال سوسييداد والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى عشر نقاط فلحق بغرناطة، الفائز على برشلونة 2-صفر السبت، وأتلتيكو مدريد المتعادل مع ضيفه سلتا فيغو سلبا السبت أيضا.

وحقق خيتافي مفاجأة الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ريال مايوركا العائد حديثا إلى دوري الأضواء 4-2.

وبكر خيتافي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السابعة بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الغاني إدريسو بابا محمد بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف خورخي مولينا الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وعزز خيتافي تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما سجل الكاميروني ألان نيوم الهدف الثالث (63)، لكن ريال مايوركا رد بهدفين للكرواتي أنتي بودمير (70 و77)، قبل أن يطمئن أنخل لويس رودريغيز أنصار خيتافي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وهو الفوز الأول لخيتافي بعد خسارة وثلاثة تعادلات متتالية فصعد إلى المركز الحادي عشر، فيما مني ريال مايوركا بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وتعادل فالنسيا مع ضيفه ليغانيس بهدف لدانيال باريخو (21 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأوسكار رودريغيز (35).