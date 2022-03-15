برشلونة يوقع عقد رعاية مع منصة سبوتيفاي من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 21:37 وقع نادي برشلونة الإسباني عقداً مع منصة سبوتيفاي لرعاية النادي للسنوات الأربع المقبلة. Reuters وسيتم بموجب هذا العقد تغيير اسم الملعب الخاص ببرشلونة ليصبح "سبوتيفاي كامب نو" الدوري الإسباني برشلونة السابق لوبيز يروي ذكرياته في ريال مدر اقرأ التالي آخر الأحداث March 15, 2022 21:37 برشلونة يوقع عقد رعاية مع منصة سبوتيفاي March 15, 2022 15:32 لقاء خاص مع دييغو لوبيز حارس إسبانيول March 15, 2022 10:49 أنشيلوتي يتحدث عن إصابة كريم بنزيمة March 14, 2022 22:47 ريال مدريد يضرب مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته March 14, 2022 21:37 رابطة الدوري الإسباني تقلص السقف الإنفاقي لبرشلونة March 14, 2022 14:08 ريال مدريد يواجه مايوركا على وقع التألق القاري March 14, 2022 10:34 برشلونة عاد... فهل تعود الألقاب؟ March 13, 2022 22:51 برشلونة يستعيد المركز الثالث باكتساحه أوساسونا March 13, 2022 15:33 إشبيلية يسقط مجدداً في فخ التعادل March 13, 2022 13:15 برشلونة تشافي لتجاوز عقبة أوساسونا