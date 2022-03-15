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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة يوقع عقد رعاية مع منصة سبوتيفاي

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وقع نادي برشلونة الإسباني عقداً مع منصة سبوتيفاي لرعاية النادي للسنوات الأربع المقبلة.

Reuters

وسيتم بموجب هذا العقد تغيير اسم الملعب الخاص ببرشلونة ليصبح "سبوتيفاي كامب نو"

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