برشلونة يوقع عقد رعاية مع منصة سبوتيفاي

من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 21:37 وقع نادي برشلونة الإسباني عقداً مع منصة سبوتيفاي لرعاية النادي للسنوات الأربع المقبلة.