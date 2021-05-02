برشلونة يواجه فالنسيا في معركة قد تخرجه من سباق الدوري الإسباني

ولم يفز رفاق ليونيل ميسي في ايٍّ من آخر 3 زيارات لمعقل الخفافيش في الدوري الإسباني (تعادلان وخسارة 1)، وهي أسوأ سلسلة لهم من دون انتصار كزائر لملعب فالينسيا منذ ابريل 1992 (3 تعادلات وخسارتين).

وأصبحت نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا هامة جداً لإبقاء آمال رجال كومان بعد الخسارة الكارثية أمام غرناطة قبل أيام 2-1.

1- أتلتيكو مدريد 76 نقطة 2- ريال مدريد 74 نقطة 3- برشلونة 71 نقطة 4- إشبيلية 70 نقطة

وسيكون إشبيلية على موعد غاية في الأهمية الإثنين في استكمال مباريات المرحلة 35، عندما يقابل الفريق الباسكي أثلتيك بيلباو، وذلك لكي يبقى الفريق الأندلسي على حظوظه بالتتويج هو الآخر.

ومن المعروف أن برشلونة لو فاز بجميع مبارياته فإنه سيحرم أتلتيكو اللقب، ولكنه سيتوج غريمه الأزلي ريال مدريد، طبعاً في حال فاز هذا الأخير بجميع مبارياته المتبقية وذلك بحساب فرق المواجهات الذي يصب لصالح الملكي.

ويذكرنا التنافس المحموم على لقب الليغا هذا الموسم بموسم 2006-2007.

في ذلك الوقت، كان هناك ثلاثة فرق لديها فرصة للفوز باللقب في اليوم الأخير من الموسم، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى إشبيلية.

فاز ريال مدريد وبرشلونة في اليوم الأخير فأصبح لكل منهما 76 نقطة بينما خسر إشبيلية على أرضه أمام فياريال فتوقف رصيده عند النقطة 71. مع العلم أن الفريق الأندلسي كان يحتاج للفوز ولخسارة الغريمين برشلونة وريال مدريد حتى يتوج.

أنهى ريال مدريد الدوري متصدراً بفضل تفوقه بالمواجهات المباشرة على برشلونة، الذي حُرم من اللقب من قبل جاره إسبانيول، حين تعادل معه 2-2 في المرحلة 37 ما قبل الأخيرة. وبالتالي فقد مدرب الفريق الكاتالوني، فرانك ريكارد من آخر بطولة دوري كان يود إضافتها إلى سجله.

ومن المعروف أن فريق المدرب دييغو سيميوني كان المرشح الأول للظفر باللقب حتى وقت ليس ببعيد منذ بداية شباط/ فبراير. ولكنه فقد العديد من النقاط آخرها الخسارة أمام بيلباو المرحلة قبل الماضية.

مع العلم أن أتلتيكو هذا الموسم متصدر بشكل متتالي منذ المرحلة 14 من الليغا. وريال مدريد لم يتصدر إلا مرحلة واحدة كانت في الجولة الخامسة، مثله مثل غرناطة (الثانية)، وفالنسيا (الأولى) وخيتافي الرابعة، أما ثاني أكثر فريق تصدر هذا الموسم فكان ريال سوسييداد بين المرحلة السادسة والحادية عشرة ومرة أخرى في المرحلة 13.

عاد الروخي بلانكوس ليكون الفريق الوحيد الذي يملك مصير الليغا بيده لو فاز بجميع مبارياته بعد خسارة ميسي ورفاقه من غرناطة.

وما جعل تلك الهزيمة قاسية بحق على الكتالونيين هي حقيقة أن غرناطة امتلكوا الكرة بنسبة 18 % فقط في المباراة،

والأقسى أن برشلونة حقق في هذه المباراة ثاني أعلى نسبة سيطرة 81.7% بعد مباراة قادش 82.1 ولقد خسر كلتا المباراتين.

سيتحدد اللقب بشكل كبير يومي 8 و 9 أيار/ مايو، عندما يلعب الأربعة الأوائل مع بعضهم البعض، إذ يستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو يوم السبت، ويسافر إشبيلية إلى مدريد في اليوم التالي، وذلك في المرحلة 35 من الليغا.

الجدير بالتنويه هنا أن ريال مدريد فاز على إشبيلية ذهاباً 1-0، بينما برشلونة خسر مع أتلتيكو مدريد بذات النتيجة في القسم الأول.