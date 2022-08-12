برشلونة ينجح في تسجيل وافديه الجدد من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 23:17 نجح برشلونة الجمعة في تسجيل وافديه الجدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس كريستينسن قبل مباراته الأولى في الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو. Reuters روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني برشلونة السابق تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة اقرأ التالي أوساسونا يفاجئ إشبيلية اقرأ - آخر الأحداث August 12, 2022 23:38 أوساسونا يفاجئ إشبيلية August 12, 2022 23:17 برشلونة ينجح في تسجيل وافديه الجدد August 12, 2022 20:20 تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد August 12, 2022 15:00 برشلونة يبيع حصة إضافية من أسهم شركة تابعة له August 12, 2022 12:24 طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا August 12, 2022 12:21 الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا August 12, 2022 11:18 جماهير برشلونة تترقب موسماً استثنائيا August 11, 2022 15:14 إيسكو يعتبر نفسه محظوظاً للعب مع إشبيلية August 9, 2022 19:05 أنباء عن موافقة بيكيه على خفض راتبه مع برشلونة August 9, 2022 18:58 برشلونة يعتزم تفعيل رافعة اقتصادية جديدة