English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإسباني

برشلونة ينجح في تسجيل وافديه الجدد

من قبل

نجح برشلونة الجمعة في تسجيل وافديه الجدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس كريستينسن قبل مباراته الأولى في الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو.

Reuters
روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني برشلونة
السابق تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة
اقرأ
تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد
التالي أوساسونا يفاجئ إشبيلية
اقرأ
أوساسونا يفاجئ إشبيلية
-

آخر الأحداث

>