برشلونة ينجح في تسجيل وافديه الجدد

من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 23:17 نجح برشلونة الجمعة في تسجيل وافديه الجدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس كريستينسن قبل مباراته الأولى في الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو.