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الدوري الإسباني

برشلونة يمنح رقم ميسي إلى فاتي

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قرر برشلونة الإسباني لكرة القدم منح الرقم 10 الذي كان يرتديه أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النجم الصاعد ابن الـ18 عاماً أنسو فاتي، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني على مواقع التواصل الإجتماعي الأربعاء.

AFP

 


وظهر فاتي الذي ما زال في فترة تعافي من كسر الغضروف المفصلي للركبة اليسرى تعرض له قبل عام تقريباً في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في شريط مصور بثه برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد وهو يلوح ثم يرتدي قميصاً يحمل الرقم 10 والذي اشتهر به "البرغوث" الصغير خلال مسيرته في إسبانيا.

وسبق أن ارتدى القميص الرقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال كل من البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.

وحسم قرار النادي الكاتالوني التكهنات التي تحدثت عن إمكانية أن يعمد برشلونة إلى سحب القميص الرقم 10 من التداول تكريماً لأفضل لاعب في تاريخ النادي بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيرث النجم الصاعد الدولي فاتي الرقم 10 مدركاً العبء الكبير على كاهليه، وهو القادم من أكاديمية "لا ماسيا" لتخريج المواهب الكروية في برشلونة، حيث خطا خطواته الاولى في عام 2019 في سن الـ 16 عاماً.

كما كشف برشلونة عن باقي أرقام لاعبيه، حيث سيستعيد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه الغائب بدوره عن الملاعب بسبب الإصابة الرقم 7، من مواطنه أنطوان غريزمان العائد معاراً إلى فريقه السابق بطل الدوري أتلتيكو مدريد قبل إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية.

وسيرتدي وافد اللحظات الأخيرة من إشبيلية المهاجم الهولندي لوك دي يونغ، الرقم 17.

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