برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافعيه كوندي وأراوخو

كشف نادي برشلونة تعرّض مدافعيه الفرنسي جول كوندي والأوروغواياني رونالد أراوخو للإصابة مع منتخبي بلديهما، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولم يشر بيان النادي الكاتالوني إلى مدّة غياب اللاعبين عن المباريات، مكتفيًا بالإشارة إلى إصابة كوندي في الفخذ الأيسر، وأراوخو في الفخذ الأيمن.

وتعرّض مدافع فرنسا للإصابة خلال فوز منتخب الديوك على النمسا بهدفين نظيفين في دوري الأمم الأوروبية، فيما جاءت إصابة لاعب أوروغواي أثناء خسارة منتخب بلاده أمام إيران بهدف دون ردّ في لقاء ودّي استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™.