برشلونة يفتقد لخدمات تير شتيغن وأرتور

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني على تويتر بأن الحارس "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وبحسب تجاوبه مع العلاج ستتحدد عودته إلى الملاعب".

أما في ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي ارتور فقد ذكر النادي بأنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب حوالي ثلاثة أسابيع"، ما يعني غيابه عن مبارتي إسبانيول وغرناطة في الدوري ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسبانية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.







