برشلونة يعيد نجمه السابق لتدريب الفريق الرديف

وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة ورافا ماركيز إلى اتفاق يقضي بتولي الأخير مهمة المدرب لفريق برشلونة أتلتيك للموسمين القادمين حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وتابع "تُشَكِل هذه الخطوة عودة المكسيكي إلى النادي الذي دافع عن ألوانه من 2003 حتى 2010. يبدأ العمل مع اللاعبين العائدين من أجل الخضوع للفحص الطبي (التقليدي قبيل الموسم الجديد) اعتباراً من الجمعة 15 تموز/يوليو، على أن تكون الحصة التدريبية الأولى له في اليوم التالي".

وسيكون فريق برشلونة أتلتيك الذي ينافس في الدرجة الثالثة الإسبانية، المهمة التدريبية الثانية للمكسيكي البالغ 43 عاماً بعد ريال سوسييداد ديبورتيفو ألكالا للشباب الذي يلعب في الدرجة الخامسة.

ويعود ماركيز بالتالي إلى الفريق الذي جعل منه أوّل لاعب مكسيكي يدافع عن ألوانه، في طريقه للفوز بأربعة ألقاب في الدوري المحلي واثنين في دوري أبطال أوروبا وواحد في كل من كأس إسبانيا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية وثلاثة في الكأس السوبر الإسبانية.

وبعدما دافع عن ألوان النادي في 242 مباراة ضمن جميع المسابقات، غادر ماركيز إلى الولايات المتحدة حيث لعب مع نيويورك ريد بولز لثلاثة أعوام ثم عاد الى بلاده لثلاثة أعوام مع ليون.

وقبل اعتزاله اللعب في صفوف فريق بداياته الكروية أتلاس الذي لعب معه من 2015 حتّى 2018 بعدما بدأ مشواره الاحترافي معه (1996 حتى 1999)، مر ماركيس في إيطاليا حيث دافع عن ألوان هيلاس فيرونا لموسمي 2014-2015 و2015-2016.

وخاض ماركيز بالمجمل 628 مباراة على صعيد الأندية في جميع المسابقات و147 على صعيد المنتخب الوطني بين 1997 و2018.