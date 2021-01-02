برشلونة يعلن مدة غياب كوتينيو

⚠️ أجريت صباح اليوم عملية ناجحة للاعب فيليب كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى. مدة الغياب تُقدر بثلاثة أشهر. pic.twitter.com/r7aBPVMMxD — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 2, 2021

وكان النجم البرازيلي أصيب خلال مُواجهة إيبار الأخيرة بالدوري الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وكان صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً قد شارك في مباراة إيبار وبرشلونة التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدقيقة 66 بدلاً من البوسني ميراليم بيانيتش إلا أنه أصيب في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، ولم يتمكن من استكمال المباراة فخرج تاركاً فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن استنفذ التغييرات الخمسة.

وشارك كوتينيو هذا الموسم في 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الاصابة عن برشلونة فترة طويلة بسبب الاصابة بعد أنسو فاتي والمدافع جيرار بيكيه اللذين تعرضا بدورهما الى اصابة في الركبة.

ويعاني برشلونة الأمرين هذا الموسم ويتخلف في الدوري بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أقل.