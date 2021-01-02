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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

برشلونة يعلن مدة غياب كوتينيو

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت أن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو خضع لجراحة ناجحة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، وأن مدة الغياب تُقدر بثلاثة أشهر.

AFP

وكان النجم البرازيلي أصيب خلال مُواجهة إيبار الأخيرة بالدوري الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وكان صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً قد شارك في مباراة إيبار وبرشلونة التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدقيقة 66 بدلاً من البوسني ميراليم بيانيتش إلا أنه أصيب في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، ولم يتمكن من استكمال المباراة فخرج تاركاً فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن استنفذ التغييرات الخمسة.

وشارك كوتينيو هذا الموسم في 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الاصابة عن برشلونة فترة طويلة بسبب الاصابة بعد أنسو فاتي والمدافع جيرار بيكيه اللذين تعرضا بدورهما الى اصابة في الركبة.

ويعاني برشلونة الأمرين هذا الموسم ويتخلف في الدوري بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

كوتينيو الدوري الإسباني - La Liga برشلونة إيبار
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