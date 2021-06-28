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بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الإسباني

برشلونة يعلن غياب ديمبيلي لمدة 4 أشهر

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أعلن نادي برشلونة اليوم الاثنين غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة أربعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة إثر إصابته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2020.

Reuters

وقال النادي الكتالوني في بيان "خضع عثمان ديمبيلي لجراحة ناجحة في توركو (فنلندا) على يد الطبيب لاسي ليمباينن، وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

وكانت الفحوصات الأولية التي أجريت للمهاجم الفرنسي أظهرت "خلعاً في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى".

 

واعتمد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان على المهاجم البالغ 27 عاماً كـ"ورقة رابحة" في الهجوم منذ بداية البطولة القارية، ليدخل بديلاً في مباراتي الفوز على ألمانيا 1-صفر في ميونيخ والتعادل أمام المجر 1-1- في بودابست التي شهدت إصابته في ركبته.

وخاض ديمبيليه 44 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 11 هدفاً في مختلف المسابقات منذ عودته من الإصابة بعد تعرضه لتمزق في وتر فخذه الأيمن في شباط/فبراير 2020.

برشلونة عثمان ديمبيلي
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