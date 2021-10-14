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الدوري الإسباني

برشلونة يعلن عن تمديد عقد بيدري

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه بيدري حتى يونيو 2026.

REUTERS


 

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