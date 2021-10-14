برشلونة يعلن عن تمديد عقد بيدري من قبل beIN SPORTS October 14, 2021 14:20 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه بيدري حتى يونيو 2026. REUTERS Hay Pedri para rato #DreamTeen pic.twitter.com/kn09nKmRSh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2021 الدوري الإسباني برشلونة بيدري السابق الموافقة على تأجيل مباراتي ريا اقرأ التالي آخر الأحداث October 14, 2021 14:20 برشلونة يعلن عن تمديد عقد بيدري October 13, 2021 22:37 تأجيل مباراتي ريال مدريد وجاره أتلتيكو في الليغا October 13, 2021 15:24 إشبيلية يستأنف تدريباته وينتظر انضمام الدوليين October 13, 2021 15:18 ماركوس يورنتي يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد October 13, 2021 15:12 برشلونة يأمل في استعادة خدمات ديمبيلي وأغويرو October 12, 2021 19:16 كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بحضور جماهيري كامل October 12, 2021 15:22 برشلونة يعلن إصابة مدافعه أراوخو October 11, 2021 19:39 أغويرو وديمبيلي يعاودان التدريبات في صفوف برشلونة October 7, 2021 20:12 ليمار يعود إلى تدريبات أتلتيكو مدريد October 6, 2021 19:18 خيتافي يقدم مدربه الجديد فلوريس لوسائل الإعلام