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الدوري الإسباني

برشلونة يعلن عن إصابة بالركبة لقلب دفاعه الفرنسي

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سيفتقد برشلونة لأحد ركائزه الدفاعية بسبب الإصابة، لتزداد الظروف السيئة المحيطة بالفريق الكاتالوني على جميع الأصعدة.

Reuters


وأعلن برشلونة الإسباني اليوم الجمعة في موقعه الرسمي على الإنترنت عن معاناة الفرنسي صامويل أومتيتي من آلام في ركبته اليسرى وخضوعه للعلاج.

وأوضح برشلونة أنّ أومتيتي الذي جعلته الإصابات المتلاحقة خياراً بديلاً لبيكيه ولينغليه ليس متاحاً في الوقت الحالي مما يعني غيابه عن المباراة المنتظرة أمام فياريال الأحد، دون أن يكشف عن نوع الإصابة بالتفصيل أو الفترة التي يحتاجها أومتيتي للعودة.

وجلس أومتيتي على دكة البدلاء خلال المباراة التي تعادل بها برشلونة مع أتلتيكو مدريد 2-2 في المرحلة الفائتة وهو ما أبعد حامل اللقب عن الصدارة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي انتصر على خيتافي 1-0 أمس الخميس.

وتأتي إصابة أومتيتي في الوقت الذي تتحدث به بعض التقارير عن تجميد الأرجنتيني ليونيل ميسي لمفاوضات تجديد عقده إضافة للضجة التي أثارتها عائلة الفرنسي أنطوان غريزمان بشأن علاقته مع المدرب كيكي سيتين.

برشلونة صامويل أومتيتي
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