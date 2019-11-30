برشلونة يعلن سفر ديمبيلي إلى قطر

وذكر برشلونة في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم السبت أنّ الفرنسي أوسمان ديمبيلي سيبدأ برنامجه التأهيلي بين قطر وبرشلونة بدءاً من الأحد.



وأشار برشلونة إلى أنّ ديمبيلي سيخضع لعلاج من إصابة عضلية بالتناوب بين مشفى سبيتار المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام في قطر وبين العمل قرب منزله في خوان غامبر مؤكداً على إشراف مركز الخدمات الطبية في برشلونة على سير عملية التعافي.

وكان ديمبيلي (22 عاماً) تعرض للإصابة في الشوط الأول من المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني (3-1) الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ترك الملعب باكياً بعدما سقط على الأرض بعدما قفز للمنافسة على كرة عالية مع المدافع نيكو شولتس (24).

وبدا أن الإصابة هي نفسها التي تعرض لها سابقا وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها ديمبيلي للإصابة هذا الموسم، وجاءت قبل سبعة أشهر من كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل.