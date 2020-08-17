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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة يعلن رسمياً إقالة سيتيين

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أقالت إدارة برشلونة رسمياً اليوم الإثنين كيكي سيتيين من منصبه كمدرب للفريق الأول.

Reuters


وذكر برشلونة في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ كيكي سيتيين لم يعد مدرباً للفريق الأول متوجهاً له بالشكر على جهوده خلال الأشهر الفائتة.

وكان سيتيين قد تسلم منصبه في كانون الثاني/ يناير الفائت خلفاً لفالفيردي الذي أقيل عقب الفشل في التأهل إلى نهائي السوبر.

وجاء في بيان للنادي: "وافق مجلس الإدارة على أن سيتيين لم يعد مدرباً للفريق الأول" مضيفاً أن اسم مدرب الفريق الأول الجديد سيعلن عنه في الأيام القادمة.

وأتت إقالة سيتيين كتنفيذ لمطالب الجماهير الأول، عقب الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيتيين بعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ: "جميعنا نتحمل مسؤولية ما حدث، لا يمكن توجيه اللوم للمدرب فقط، علينا تحليل ما حدث"، مؤكداً أنّه في برشلونة منذ أشهر قليلة فقط ورافضاً الحديث عن مستقبله.

وتعالت الأصوات المنتقدة لعمل الإدارة من قبل جماهير برشلونة في ظلّ الموسم السيء على مستوى الأداء والنتائج، إذ تشير الصحف إلى رغبة شديدة في التغيير قد تمتد إلى بيع أسماء بارزة من اللاعبين مثل الأوروغوياني لويس سواريز.

وفاز سيتيين مع برشلونة في 16 مباراة وتعادل في أربع مباريات وخسر في خمس مباريات.

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