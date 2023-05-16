برشلونة يعلن رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف نهاية يونيو

Jordi Cruyff to leave FC Barcelona on June 30 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2023

وذكر النادي في خبر نشره على موقعه: "لن يجدد المدير الرياضي لنادي برشلونة جوردي كرويف عقده في نهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في الشروع في مساعي احترافية جديدة. وأعلن قراره صباح اليوم الثلاثاء للرئيس جوان لابورتا في اجتماع مؤثر أوضح فيه أنه بعد عامين في منصبه، سيتركه لمواجهة تحديات جديدة".

وقال كرويف إنه ملتزم بمساعدة النادي في انتقاله نحو هيكل تنفيذي جديد، و"سيقدم دعمه الكامل لإغلاق العمليات المتميزة في سوق الانتقالات الصيفية".

كما أعرب عن خالص شكره للرئيس لابورتا على ثقته وإتاحة الفرصة له للمجيء إلى نادي برشلونة قبل عامين.