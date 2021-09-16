برشلونة يعلن خضوع مهاجمه برايثوايت لعملية جراحية

وقال النادي الكاتالوني "خضع برايثوايت بنجاح لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في رضفة الفخذ (مفصل عظم الفخذ والرضفة)".

وحاول برشلونة معالجة اللاعب من دون اللجوء إلى الجراحة، إلا أنه لم ينجح في ذلك ما اضطره لإجراء هذه العملية التي ستبعده عن الملاعب لأشهر، قد تصل الى ثلاثة أو أربعة بحسب الصحافة الإسبانية.

وشارك برايثوايت في المراحل الثلاث الأولى من الدوري الإسباني، وتألق في المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسييداد بثنائية وتمريرة حاسمة.

إصابات متتالية

وسبق لبرشلونة أن أعلن أيضاً الأربعاء أن لاعب وسطه الواعد بيدري يعاني من إصابة عضلية في عضلات الفخذ الأيسر، فيما أصيب الظهير الأيسر جوردي ألبا في الفخذ الأيمن.

ولم يحدد النادي الكاتالوني مدة غياب اللاعبين، لكن وفقاً لوسائل الإعلام قد يغيب بيدري لمدة أسبوعين بينما لن يعود ألبا إلى الملاعب حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء إعلان برشلونة غداة خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي خاضها بيدري وألبا أساسيين.

وواصل بيدري الذي خاض مباريات عدة الموسم الماضي في الدوري وشارك في بطولة أوروبا ودورة الألعاب الأولمبية، اللعب حتى نهاية المباراة، فيما اضطر ألبا إلى ترك مكانه للواعد أليكس بالديه في الدقيقة 74.

والتحق بيدري وألبا ببرايثوايت في لائحة طويلة من المصابين تضم الوافد الجديد الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والفرنسي عثمان ديمبيليه وأنسو فاتي.



