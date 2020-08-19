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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة يعلن تعيين كومان كمدرب للفريق الأول

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أعلن برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء تعيين الهولندي رونالدو كومان كمدرب للفريق الأول خلفاً لكيكي سيتيين المقال من منصبه.

Reuters

وتردّد اسم كومان مدرب منتخب هولندا في كانون الثاني/يناير الفائت لكن التزامه مع فريقه والنتائج اللافتة التي كان يحققها جعلته يركز على مهمته في بطولة أوروبا 2020 قبل أن يتخذ القرار بتأجيلها بسبب انتشار وباء كورونا.

ويملك رونالد كومان لاعب برشلونة السابق خبرة كبيرة في مجال التدريب وقد أعاد منتخب هولندا إلى السكة الصحيحة مؤخراً وقاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ودرب كومان (57 عاماً) العديد من الأندية البارزة في هولندا وإنكلترا مثل أياكس وأيندهوفن وساوثهامبتون وإيفرتون.

وحقق كومان نتائج مقبولة مع معظم الأندية التي أشرف على تدريبها لكن تجربته الوحيدة في إسبانيا تلقت العديد من الانتقادات بعد أن تمت إقالته من تدريب فالنسيا إثر تراجع الفريق للمركز الخامس عشر، علماً أنّه فاز بلقب الكأس مع الخفافيش 2007 - 2008.

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