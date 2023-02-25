English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

برشلونة يعلن إصابة فاتي

من قبل

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إصابة مهاجمه الشاب أنسو فاتي، ما يهدّد مشاركاته المقبلة خصوصاً ضد ريال مدريد في مسابقة الكأس الأسبوع المقبل.

Reuters

وكتب النادي الكتالوني الجمعة في موقعه الرسمي "عانى أنسو فاتو من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية".

تابع النادي الذي أقصي من التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي "لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وكان اللاعب الدولي البالغ 20 عاماً قد تأثر كثيراً من الإصابات في آخر سنتين ونصف.

بعد غيابه 11 شهراً إثر جراحة بالركبة، عاد فاتي إلى برشلونة مطلع موسم 2021-2022، لكن الإصابة أجبرته أيضاً على الغياب خمسة أشهر في الموسم التالي بسبب مشكلات عضلية بفخذه.

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الليغا.

برشلونة أنسو فاتي
السابق كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام
اقرأ
كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو
التالي
-

آخر الأحداث

>