برشلونة يعلن إصابة فاتي

وكتب النادي الكتالوني الجمعة في موقعه الرسمي "عانى أنسو فاتو من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية".

تابع النادي الذي أقصي من التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي "لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وكان اللاعب الدولي البالغ 20 عاماً قد تأثر كثيراً من الإصابات في آخر سنتين ونصف.

بعد غيابه 11 شهراً إثر جراحة بالركبة، عاد فاتي إلى برشلونة مطلع موسم 2021-2022، لكن الإصابة أجبرته أيضاً على الغياب خمسة أشهر في الموسم التالي بسبب مشكلات عضلية بفخذه.

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الليغا.