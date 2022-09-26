برشلونة يعلن إصابة دي يونغ وديباي

وقال البرسا إن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافي دي يونغ من الإصابة.

وفيما يتعلق بالمهاجم ممفيس ديباي مواطن دي يونغ قال النادي الكتالوني إن الفحوصات الطبية تؤكد إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

ويعد برشلونة - المقبل على رهانات هامة - أكبر الخاسرين من التوقف الدولي بعد إصابة مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو الذي سيجري عملية جراحية يوم الأربعاء القادم.

وسيواجه فريق المدرب تشافي هيرنانديز مستضيفه مايوركا يوم السبت ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني ثم يرحل الثلاثاء القادم إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

ويتأهب برشلونة لمواجه مستضيفه وغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض يوم الأحد 16-10-2022.