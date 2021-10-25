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برشلونة يعلن إصابة دي يونغ في الفخذ

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برشلونة قال في بيان إن لاعبه فرنكي دي يونغ يعاني من تمدّد في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليمنى.

Reuters

أعلن برشلونة الإثنين أن لاعب وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ يعاني من تمدّد في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليمنى عقب خسارة الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد (1-2)، الأحد في "كامب نو" في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال "بلوغرانا" في بيان إن دي يونغ يعاني من "تمدّد في العضلة ذات الرأسين في الفخذ اليمنى"، دون تحديد مدة غيابه.

ومن المتوقع أن يغيب دي يونغ عن رحلة الفريق الكتالوني لمواجهة رايو فايكانو مساء الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة.

ولعب الهولندي أساسيا ضد ريال مدريد الأحد، لكن تم استبداله بسيرجي روبرتو في الدقيقة 77.

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