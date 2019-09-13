برشلونة يستعيد خدمات سواريز وعودة ميسي أمام دورتموند مستبعدة

وكشف مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي الجمعة في مؤتمر صحافي بأن "سواريز شارك في كامل تمارين الأمس (الخميس) واليوم (الجمعة) أيضا، ونأمل أن يتمكن من المشاركة" السبت ضد فالنسيا.

وغاب سواريز عن الفريق منذ المرحلة الافتتاحية والخسارة في ملعب أتلتيك بلباو (صفر-1) بسبب اصابة في ربلة ساقه اليمنى، فيما لم يشارك ميسي في أي من مباريات النادي الكاتالوني الثلاث لهذا الموسم جراء إصابته في ربلة الساق اليمنى في الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية.

في المقابل لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيداً عن الفريق ومن المستبعد أن يكون معه حين يواجه دورتموند الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في مقابلة مطولة مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية نشرت الخميس "أشعر أني بت في حال أفضل. كان الأمر سيئا فعلا لأنه حصل في اليوم الأول للعودة، وبدا بسيطا (في البداية)، لكن في واقع الحال، أنا غائب عن الملاعب منذ 15 يوما".

وتابع "الآن أشعر أنني مرتاح أكثر. سأعود عندما أشعر أنني تعافيت بالكامل".

وردا على سؤال عما إذا كان سيتمكن من خوض المباراة ضد فالنسيا على "كامب نو"، قال ميسي "كلا، لا زلت أتمرن بمفردي ولم أحدد موعدا لعودتي. سأخضع لفحوص وعندما نرى أنني بت جاهزا بدنيا بنسبة مئة بالمئة، سأكون مستعدا (للعودة)".

وتابع "لن ألعب ضد فالنسيا، وسنرى ما إذا كنت سأكون جاهزا في الوقت المناسب لمواجهة دورتموند (الثلاثاء في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا)، أو غرناطة (في 21 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني)".

لكنه شدد على عدم وجود أي "موعد محدد" للعودة.

ولم يختلف ما صدر عن فالفيردي بشأن إصابة ميسي عما قاله الأرجنتيني، وكان حذرا في تحديد موعد عودة قائد الفريق بالقول "نعتقد أنه على وشك العودة قريبا، ربما الثلاثاء، لا أعرف"، مستطردا "لا أريد أن أقول أي شيء يرفع الآمال، لكني أعتقد أنه سيكون من الصعب (عودته) يوم الثلاثاء".

وانعكس غياب ميسي سلبا على الفريق في مطلع الموسم، إذ اكتفى برشلونة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثامن في الترتيب قبل المرحلة الرابعة هذا الأسبوع، بفارق خمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.