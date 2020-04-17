برشلونة يستعد للاستغناء عن خدمات الحارس نيتو

وأكدت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" بأن إدارة برشلونة تخطط للموسم القادم وتجاوز المشاكل المادية الناجمة عن توقف النشاط الرياضي بعد تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسعى إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، الاستغناء عن بعض اللاعبين من بينهم الحارس نيتو الذي حل في يونيو/حزيران 2019 في قلعة الفريق الكاتالوني قادماً من فالنسيا مقابل 26 مليون يورو ورحيل الحارس الهولندي غاسبر سيليسين إلى قلعة الخفافيش.

وأشارت التسريبات بأن متصدر الدوري الإسباني سيعطي الضوء الأخضر لرحيل الحارس في حال توفر عرض رسمي.

وتتحدّث الأخبار القادمة من إسبانيا إلى أن نادي برشلونة سيعول على حارس فريق الرديف ومنتخب إسبانيا لتحت 21 عاماً، إيناكي بينيا الذي يتمتع بخصال فنية كبيرة وسيكون حارساً بديلاً للألماني مارك أندريه تير شتيغن.



