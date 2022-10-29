برشلونة يخطف الفوز في الوقت القاتل أمام فالنسيا

خطف برشلونة فوزاً ثميناً من مضيفه فالنسيا 1-0 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأتى هذا الفوز بعد أيام من تأكد خروج برشلونة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، حيث احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

ووقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول سلبياً، إذ فشل برشلونة باستغلال سيطرته المطلقة على الكرة والتي بلغت قرابة 68 بالمئة كما سدد سبع مرات واحدة منها بين العارضة والقائمين.

واعتمد فالنسيا بقيادة مدربه الإيطالي غاتوسو على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام برشلونة أملاً في الحد من خطورة ليفاندوفسكي والعودة إلى سكة الانتصارات بالليغا بعد تعادلين وخسارة.

ولم يكن تحسن برشلونة في الشوط الثاني كافياً كي يخطف الفوز خلال الوقت الأصلي حيث أضاع فيران توريس فرصة هدف محقق قبل خمس دقائق من النهاية.

ونجح ليفاندوفسكي في فك العقدة مع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليهدي برشلونة فوزاً سيضع الضغوط على ريال مدريد.

وستقلل هذه النتيجة من الانتقادات التي لاحقت تشافي مدرب برشلونة خاصة وأنّ الفريق الكاتالوني رفع رصيده إلى 31 نقطة وهو ذات رصيد ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

من جهة أخرى تجمّد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.