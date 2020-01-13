برشلونة يختار مدربه الجديد- تقارير

سيكون كيكي سيتين المدرب الجديد الذي سيسمى لقيادة نادي برشلونة الإسباني وفقا لما أفادته صحيفة ماركا الإسبانية الواسعة الانتشار اليوم الاثنين.

وأوردت ماركا عبر صحيفتها الالكترونية ومنصاتها على التواصل الاجتماعي أن كيكي نال موافقة مجلس إدارة برشلونة بالإجماع وسيكون هو بديل ارنستو فالفيردي المرتقبة إقالته بين لحظة وأخرى.

وأكدت الصحيفة التي لم تذكر مصادرها، ان مدرب بتيس السابق سيتولى مقاليد تدريب برشلونة إذا لم تحدث أي مفاجأة غير متوقعة تحول دون ذلك.

وأفادت ماركا ان أسهم كيكي ارتفعت منذ صباح اليوم الاثنين، وتمت الموافقة عليه خلال اجتماع مشحون لمجلس إدارة النادي مساء اليوم وستناط إليه مهماه الجديدة بعقد يمتد حتى يونيو القادم أي نهاية الموسم الحالي.

وختم خبر ماركا ان تفاصيل العقد النهائية ما زالت قيد النقاش، لكن بمعزل عنها فالأمور تتجه نحو تعيين كيكي سيتين وقد بات وكيله متواجدا في برشلونة من اجل ذلك، دائماً وفقا لماركا.