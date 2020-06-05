برشلونة يجهز الخطة "ب"

فراس بن أحمد

تحدّثت صحيفة "ديلي ميل" عن الخطة "ب" التي يعدها فريق برشلونة الإسباني في حال فشل التعاقد مع مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني لوتارو مارتنيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولويات الفريق الإسباني في الميركاتو القادم تتضمن انهاء صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إلا أن تمسك إدارة إنتر بالشرط الجزائي الموجود في عقد لوتارو (111 مليون يورو) سيعقد من مسار المفاوضات.

ورغم التمسك الكبير من إدارة الفريق الإيطالي بمهاجمها الأرجنتيني، أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" المختص في سوق انتقالات اللاعبين، بأن لوتارو مارتينيز رفض عرضاً لتمديد عقده الذي ينتهي مع انتر ميلان في عام 2023 ويحتوي على بند جزائي بقيمة 111 مليون يورو.

وعرض الفريق الإيطالي على المهاجم الأرجنتيني تحسين عقده من خلال الترفيع في عائداته المالية وزيادة قيمة البند الجزائي إلا أن لوتارو مارتينيز قال "لا".

ويبدو أن هذه الأخبار تؤكد عزم مهاجم إنتر ميلان على مجاورة مواطنه ليونيل ميسي، المعجب بأداء لوتارو، في نادي برشلونة.

وأشارت الصحف الإنكليزية بأن برشلونة جهّز الخطة "ب" في حال فشل الوصول إلى اتفاق مع إنتر ميلان من خلال الدفع بمفاوضات مع أرسنال الإنكليزي من أجل انتداب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

ويحاول أرسنال الإنكليزي الحفاظ على مهاجمه البالغ من العمر 30 عاماً خاصة وأن عقده ينتهي يونيو/حزيران 2021 إلا أن قطبي إسبانيا يفكران جدياً بالتعاقد مع اللاعب الذي ولد في لافال الفرنسية ما سيربك حسابات "المدفعجية".

وأكدت "ديلي ميل" بأن قرب انتهاء عقد اللاعب الغابوني، ثاني هدافي الدوري الإنكليزي بـ17 هدفاً، سيخفض من قيمة صفقة انتقاله بنحو 20 مليون يورو.

ومن حوالي شهر تقريباً، أشارت صحيفة "ديلي ميرور" إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم صفقة انتداب المهاجم الغابوني خلال الـ"ميركاتو الصيفي".

وينتظر الفريق الإسباني رداً من أرسنال قبل يوم 15 يونيو/حزيران القادم بحسم قرار تجديد عقد أوباميانغ أو اعطائه الضوء الأخضر للمغادرة.

ويحاول ريال مدريد الاستغناء نهائياً عن خدمات داني سيبايوس (23 عاماً)، المعار لأرسنال، للفريق الإنكليزي مقابل الاتفاق على تخفيض القيمة المالية لصفقة انتداب "أوبا".

لكن في المقابل، أكدت الصحافة الإسبانية بأن سيبايوس لا يريد البقاء في لندن ويسعى للعودة للفريق الملكي.