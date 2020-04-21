برشلونة يتنازل عن اسم "كامب نو" لمكافحة فيروس كورونا

❗ نادي برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية الكامب نو لمؤسسة النادي خلال موسم 2020-2021 في خطوة تهدف إلى جمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة عواقب جائحة كوفيد_19. pic.twitter.com/98qpmlKjfv — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) April 21, 2020

ومن المعروف أن برشلونة لم يستثمر في اسم ملعبه منذ إنشائه، وبهذه الخطوة سوف تكون مؤسسة النادي الجهة المخولة للبحث عن راعٍ مستعد لدفع مبلغ مالي معين سيتم الاتفاق عليه لوضع اسمها مكان كامب نو خلال الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه الالكتروني: "في مواجهة أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث، اتخذ نادي برشلونة قراراً استثنائياً ، قرارٌ يتناسب مع الاستجابة التي تتطلبها البشرية في هذه اللحظة من عدم اليقين الشديد".

وتابع البيان: "إدراكاً أن برشلونة لديه التزام تجاه المجتمع الذي يشكل جزءاً من هويته وباعتباره أكثر من مجرد نادٍ، فقد وافق مجلس الإدارة، على التنازل عن حقوق ملكية كامب نو لموسم 2020-2021 لصالح مؤسسة برشلونة لجمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية التي تجري في كاتالونيا وبقية العالم وذلك للمشاركة في مكافحة آثار (كوفيد _19).

وعلى الرغم من شهرته الواسعة تحت مسمى كامب نو، إلا أن هذا الاسم لم يطلق رسمياً على الاستاد حتى 11 نيسان/ ابريل من عام 2001، إذ كان يدعة سابقاً "ستاد نادي برشلونة لكرة القدم".

يذكر أن الملعب تأسس عام 1957، وقد كان الناس يطلقون عليه اسم الملعب الجديد (كامب نو بالكاتالونية) لأن النادي كان لم يمنحه اسماً رسمياً بعد، فظلت تلك التسمية قائمة إلى يومنا هذا.

وشهد الملعب عدة عمليات توسيع حتى أصبح يتسع حالياً لـ 99,354متفرجاً.