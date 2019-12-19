وأقيمت مباراة الـ"كلاسيكو" الأربعاء في معقل برشلونة "كامب نو" وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل دعوات للتظاهر في محيط الملعب من قبل المحتجين المؤيدين لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا. لكن اللقاء الذي انتهى بتعادل سلبي لم يشهد أي اضطرابات في الملعب رغم توترات خارجه واشكالات بين محتجين وأفراد من الشرطة.

وبعدما طويا صفحة الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم، يدخل برشلونة وريال المرحلة الثامنة عشرة، الأخيرة قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهما لا يزالان على المسافة ذاتها في الصدارة مع فارق الأهداف لصالح النادي الكاتالوني الذي يلتقي السبت على أرضه مع ديبورتيفو ألافيس في لقاء بمتناوله نظريا، بما أن ضيفه يقبع في المركز الرابع عشر .

ويدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في النادي الكاتالوني أنه لا مجال للخطأ أمام ألافيس.

من جهته، يخوض ريال مدريد اختباراً أصعب على أرضه الأحد في ختام المرحلة، إذ يلتقي أتلتيك بلباو السابع الذي لم يخسر سوى مرة في مبارياته الثمانية الأخيرة، بينها مباراة في الدور الثاني من مسابقة الكأس.

وسيكون إشبيلية متربصًا للعملاقين الكاتالوني والمدريدي لمحاولة تقليص الفارق الذي يفصله عنهما، إذ لا يتخلف عن الثنائي سوى بفارق خمس نقاط قبل زيارته السبت الى مايوركا السابع عشر.

لكنه يواجه أيضًا ضغطاً كبيراً من خيتافي الرابع الذي يتخلف عن النادي الأندلسي بفارق نقطة قبل أن يحل السبت ضيفاً على فياريال الثالث عشر، على غرار أتلتيكو الذي يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن إشبيلية وينزل ضيفاً على ريال بيتيس.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء إيبار وغرناطة، على أن يلتقي السبت بلد الوليد مع فالنسيا، والأحد ليغانيس مع إسبانيول، أوساسونا مع ريال سوسييداد، وليفانتي مع سلتا فيغو.



