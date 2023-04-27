برشلونة سيقفل قناته التلفزيونية

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن هذه الخطوة هي جزء من إجراءات خفض التكاليف بسبب الحالة الاقتصادية المضطربة للنادي الكتالوني الذي يعمل جاهداً من أجل التخلص من ديونه.

وقال مصدر مقرب من القناة لوكالة "فرانس برس" إن حوالي 130 شخصاً سيفقدون وظائفهم، فيما أفاد النادي الكتالوني في بيانه "أبلغ برشلونة المشغل +تي بي أس سي تيليفونيكا+، الشركة التي تدير القناة التلفزيونية للنادي +برشا تي في+، أنه لن يجدد عقد خدماتهم الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2023".

وأُطلقت القناة في تموز/يوليو عام 1999 في عهد الرئيس جوزيب لويس نونيس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن النادي قد يستخدم شركة الإنتاج الخاصة به "برشا ستوديوز" لإنشاء محتوى تدفقي عبر الإنترنت كبديل.

وباع برشلونة حصتين بنسبة 24.5 بالمئة من استوديوهاته إلى "أورفيوس ميديا" و"سوسيوس.كوم" لجمع قرابة 200 مليون يورو (220 مليون دولار) استخدمها للتعاقد مع لاعبين مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

ويحتاج النادي إلى خفض الإنفاق بشكل كبير كي يلتزم بقواعد اللعب النظيف المالي في الدوري الإسباني الصيف المقبل، وبالتالي التمكن من الاستمرار في التعاقدات الجديدة، بما في ذلك العودة المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر "كامب نو" في صيف 2021 للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.