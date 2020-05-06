برشلونة: سواريز وديمبلي يخضعان لفحص طبي جديد

ويخضع اللاعبان إلى برنامج علاجي خاص وبروتكول طبي صارم من أجل تجاوز مخلفات اصابتهما والتعافي في أقرب فرصة تأهباً لعودة محتملة لمنافسات الدوري الإسباني.

وسيقوم الإطار الطبي لفريق برشلونة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أجل معرفة مدى تحسن حالة اللاعبين والتصريح بموعد محدد لعودتهما للتدريبات إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن سواريز تعافى من الإصابة مستفيداً من تعليق المباريات والدخول في الحجر الطبي.

وخلال الحجر الطبي، عمل المهاجم الأوروغوياني (33 عاماً) على برنامج استشفائي مكنه من تجاوز إصابة في الركبة تعرض لها في نصف نهائي كأس السوبر أمام أتليتكو مدريد وقيل بأنها ستبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الإلكتروني في يناير الماضي أن سواريز خضع لعملية جراحية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى"، متابعاً أنه "سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر".

في المقابل، تتحدث الصحافة الإسبانية عن فترة "علاج أطول" للاعب الفرنسي ديمبلي (22 عاماً) "المثير للجدل" في برشلونة.

وأكدت مصادر بأن إصابة الدولي الفرنسي تحتاج إلى ما لا يقل عن 161 يوماً من أجل التعافي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

وخضع اللاعب الفرنسي الذي تعرض لـ6 إصابات في عام 2019 والثالثة في أربعة أشهر فقط من منافسات موسم 2019 – 2020، للعلاج في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة وعاد إلى إسبانيا في مطلع فبراير لمواصلة فترة الاستشفاء.

يذكر أن ديمبلي غادر الملعب بعد 25 دقيقة من مواجهة فريقه برشلونة أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.