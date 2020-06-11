برايثوايت يكشف "سراً طريفاً" عند انتقاله لبرشلونة

وفي حديثه لصحيفة "ديلي ميل"، تحدّث الدنماركي برايثوايت عن تفاصيل "طريفة" أثناء مفاوضاته مع برشلونة كادت أن تدمر زواجه.

وأكد برايثوايت بأن زوجته كانت تشك في الاتصالات التي كانت تأتيه من مسؤولي نادي برشلونة قائلاً: "لم أخبر أحداً بأن إدارة برشلونة تفاوضني من أجل الانتقال للفريق".

وأضاف اللاعب الدنماركي قائلاً: "كانت تأتيني العديد من المكالمات وكنت مضطراً للرد عليها لذلك أتسلل باستمرار إلى خارج المنزل رغم برودة الطقس".

وأردف مهاجم برشلونة قائلاً: "شعرت زوجتي أن شيئاً ما يحدث.. وبعدها سألتني: مع من كنت تتحدث ؟"

ووسط تكتم برايثوايت عن المكالمات الهاتفية التي تأتيه من مسؤولي فريق برشلونة أثناء مفاوضات الطرفين ظنت زوجة اللاعب الدنماركي بأنه يخونها.

واعترف اللاعب السابق لفريق ليغانيس بأنه كان عليه اخبارها قائلاً: "كان ينبغي أن أتحدث معها وأن أخبرها بكل شيء".

وأضاف قائلاً: "بعد ذلك حاولت اخبارها بموضوع انتقالي إلى برشلونة إلا أنني كنت متأخراً بعد أن سربت وسائل الإعلام الخبر فقالت لي أعرف ما ستخبرني به. كنت سعيداً جداً وقتها بالتعاقد مع برشلونة".

وتعاقد برشلونة مع برايثوايت يوم 20 فبراير 2020 بعد حصوله على الضوء الأخضر من الرابطة الإسبانية لإجراء التعاقد خارج فترة الانتقالات نظراً لغياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.

