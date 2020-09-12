بداية باهتة لموسم الليغا الجديد في غياب الكبار

جاءت بداية الموسم الجديد في بطولة إسبانيا لكرة القدم باهتة لا سيما في غياب القطبين ريال مدريد وبرشلونة، فأسفرت أول مباراتين أقيمتا السبت عن تعادل إيبار مع سلتا فيغو سلباً ثم فوز غرناطة على أتلتيك بلباو 2-صفر.

أقيمت المباراة الأولى بين إيبار وسلتا فيغو في ملعب متواضع هو ايبوروا الذي يتسع فقط لـ8 ألاف لكن الجمهور لم يكن متواجداً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المباراة مملة طوال الدقائق التسعين كما تدل نتيجتها وكانت أبرز احداثها طرد السنغالي باب ديوب من إيبار لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة قبل نهايتها بثلاث دقائق.

وفي المباراة الثانية بين غرناطة وأتلتيك بلباو، نال لاعب الأول الفنزويلي يانغل هيريرا شرف تسجيل باكورة أهداف الموسم بكرة رأسية مستغلاً تمريرة عرضية من أنخل مونتورو (49) قبل أن يضيف لويس ميا الهدف الثاني في أول مباراة له في الليغا.

وعاد أوساسونا بالعلامة الكاملة من أرض فريق قادش 2-صفر.

وسجل كل من أدريان لوبيز (10) وروبين غارسيا سانتوس (79) هدفي الضيوف.







