بثنائية غريزمان أتليتيكو مدريد يواصل حصد النقاط

وسجّل الفرنسي أنطوان غريزمان ثنائية فريق العاصمة الإسبانية (5 و43)، فيما أحرز زميله الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس هدف ألميريا خطأ في مرماه (37).

وبهذين الهدفين، بات رصيد غريزمان الذي يتألق منذ عودته من مونديال قطر الذي خسره منتخبه أمام الأرجنتين في المباراة النهائية، 11 هدفاً هذا الموسم في الدوري.

وقال الفرنسي بعد المباراة "نحن نعاني لإنهاء المباريات (...) لقد حدث لنا في فاليكاس (أمام رايو فايكانو)، والشيء نفسه اليوم. يجب أن نتحسّن في هذا المجال".

وأضاف "لكنني ما زلت سعيداً بأداء الفريق. أنا، إذا ما كنت في هذا المستوى، فذلك بفضل الفريق. أنا أعطي كل شيء لمدربنا".

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، مضيقاً الخناق على ريال الثاني (62 نقطة).

كما أن هذا الفوز، يأتي تحضيرياً لفريق العاصمة قبل مواجهته مع مضيفه برشلونة المتصدر الأسبوع المقبل.

في المقابل، بقي ألميريا في المركز السابع عشر مع 30 نقطة، وهذه خسارته الخامسة عشرة في الدوري هذا الموسم.

وقبيل ذلك، فاز جيرونا على إلتشي متذيل الترتيب بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.