بارتوميو: كومان مدرب برشلونة "إذا لم يحدث أي خطأ"

🔊 @jmbartomeu: "If nothing goes wrong, Koeman will be Barça's head coach next season. We already know how he thinks and his philosophy" pic.twitter.com/5CZHKBi597 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020

وقال بارتوميو في حديث الى شبكة النادي الرسمية "إذا سارت الأمور بشكل جيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في إطار برنامج مختلف".

وكان النادي الكاتالوني أعلن اقالة مدربه كيكي سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.



وأضاف "لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيداً، ندرك كيف يرى الأمور، وندرك كيف تلعب فرقه لكن أيضاً بفضل خبرته لأنه لعب في صفوف فريق دريم تيم" بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة وأسلوب لعبه".

وسيترك كومان بالتالي منصبه مدرباً لمنتخب هولندا الذي استلم الاشراف عليه في شباط/فبراير عام 2018 وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها وقاده الى احتلال المركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وتابع بارتوميو: "برشلونة يعاني من مشكلة في الحد من الراتب. هناك أموال ، لكن فيروس كورونا تسبب في انخفاض الدخل، وبالتالي يتعين علينا تقليل كتلة رواتب الفريق حتى نتمكن من جلب لاعبين جدد".

وأشرف مدربون هولنديون يتمتعون بشهرة كبيرة على برشلونة سابقاً وأبرزهم رينوس ميتشيلز (مدرب هولندا في السبعينات)، والأسطورة يوهان كرويف، ولويس فان غال وفرانك ريكارد.

وفيما يتعلق بالانتخابات: قال: "إن نقل الانتخابات إلى 15 مارس سيسمح لنا بإجراء انتقال سلس".

وتطرق بارتوميو إلى نواة اللاعبين الذين سيحتفظ بهم الفريق بقوله "ثمة لاعبون ليسوا للبيع: لانغليه، تير شتيغن، دي يونغ، سيميدو، ديمبيلي وغريزمان. إننا نعتمد على هؤلاء بشكل كبير الموسم المقبل ولسنوات عدة قادمة".

وتطرق إلى نجم الفريق وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تحدثت تقارير عن إمكانية رحيله قبل عام من انتهاء عقده وقال في هذا الصدد "أتكلم دائماً مع ميسي ولا سيما مع والده. هما يدركان بوجود مشروع جديد مع مدرب جديد يعتمد عليه".