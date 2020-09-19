بارتوميو "المتفاجئ" يمتدح ميسي وينفي رحيل سواريز

وقال بارتوميو في تصريح لتلفزيون النادي قبل دقائق من مباراة برشلونة ضد إلتشي ضمن كأس جوان غامبر: "فاجأنا عدد التوقيعات جميعاً"، مضيفاً: "إنّه رقم كبير، لقد فاجأنا جميعا، إنّها ممارسة ديمقراطية ومن الآن فصاعداً يجب أن نشكل لجنة تصويت لسحب الثقة والتصديق على جميع التوقيعات".

وأوضح بارتوميو : "في الوقت الحالي لا أحد ينوي الاستقالة، يجب أن نواصل العمل، النادي لا يُمتلك".

وقدم معارضو رئيس برشلونة المثير للجدل، في مقدمتهم جوردي فاريه مساء الخميس في مقر النادي 20731 توقيعاً من السوسيو (الأنصار المساهمين) لبدء عملية إقالة الإدارة الحالية.

ويتعيّن الآن على إدارة النادي الكاتالوني إنشاء لجنة في غضون عشرة أيام، وسيكون أمام الأخيرة عشرة أيام إضافية للتحقق من صحة 16521 توقيعاً أي 15% من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والتي تزيد قليلاً عن 100 ألف في المجموع، وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ الاستفتاء على عزل الرئيس الحالي سيتعيّن عليه بعد ذلك جمع أكثر من ثلثي الأصوات لتفعيل انتخابات جديدة.

ومن المقرر حالياً إجراء انتخابات رئاسة نادي برشلونة في 20 و21 آذار/مارس 2021.

وردّ بارتوميو أيضاً على التهديد بإجراءات قانونية من مدرب البلاوغرانا السابق كيكي سيتين بسبب مخالفات في إقالته، بعد الإقصاء المذل من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في منتصف آب/أغسطس الماضي.

وقال بارتوميو: "حاولنا التفاوض على رحيل ودي، وتمّ إبلاغه به في الوقت المناسب، تفاوضنا مع الممثلين له لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، سيحكم قاض في القضية في الأيام المقبلة".



لن أدخل أبدا في خلاف مع ميسي

وتحدث رئيس برشلونة أيضاً عن الرحيل المجهض للقائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً: "لن أدخل أبداً في خلاف" مع الأرجنتيني.

وشدّد بارتوميو على أنّ: "كل ما يجب أن يقال قيل، ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا".

وبعد الإعلان عن: "تغييرات عميقة" في التشكيلة، تتراجع الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية، مقيدة بالمخاوف الاقتصادية".

وقال بارتوميو: "برشلونة لديه موارد كافية، ولكن قبل جلب اللاعبين، يجب على آخرين المغادرة، هناك لاعبون نبحث معهم عن الرحيل"، مشيراً إلى أنّ الرواتب "في حدود اللعب المالي النظيف".

لكن بارتوميو استبعد رحيل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي، وقال: "لويس سواريز لاعب في برشلونة وأحد أهم لاعبي الفريق ولا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي".

