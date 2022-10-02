الوقوف دقيقة صمت في الليغا حداداً على ضحايا مأساة إندونيسيا

وذكر حساب الدوري الإسباني على تويتر أن "لاليغا" والاتحاد الإسباني اتفقا على تقديم التعازي للشعب الإندونيسي، وخاصة أقارب الذين لقوا حتفهم في مأساة استاد كانجوروهان، بجزيرة جاوة، وكذلك تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين خلال الحوادث.

Un minuto de silencio en los partidos de #LaLiga como muestra de condolencias ante la tragedia ocurrida ayer en Indonesia. — LaLiga (@LaLiga) October 2, 2022

وأضاف: "كدليل على الاحترام، سيتم الالتزام بدقيقة صمت في جميع المباريات المتبقية في الجولة 7 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى وفي الجولة 8 من دوري الدرجة الثانية".

ولقي 174 شخصاً مصرعهم وأصيب 180 خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في إندونيسيا.

كارثة دموية في إندونيسيا ... مقتل 174 شخصاً في مباراة كرة قدم

