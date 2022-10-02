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الدوري الإسباني

الوقوف دقيقة صمت في الليغا حداداً على ضحايا مأساة إندونيسيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت في مباريات الدرجتين الأولى والثانية حداداً على ضحايا مأساة إندونيسيا.

Reuters

وذكر حساب الدوري الإسباني على تويتر أن "لاليغا" والاتحاد الإسباني اتفقا على تقديم التعازي للشعب الإندونيسي، وخاصة أقارب الذين لقوا حتفهم في مأساة استاد كانجوروهان، بجزيرة جاوة، وكذلك تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين خلال الحوادث.

وأضاف: "كدليل على الاحترام، سيتم الالتزام بدقيقة صمت في جميع المباريات المتبقية في الجولة 7 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى وفي الجولة 8 من دوري الدرجة الثانية".

ولقي 174 شخصاً مصرعهم وأصيب 180 خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في إندونيسيا.

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الدوري الإسباني - La Liga إندونيسيا
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