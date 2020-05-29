المواعيد المتوقعة لمباريات برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وأكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنّ مواجهات الليغا ستعود يوم 11 حزيران/يونيو بمواجهة دربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس علماً وأن كل المواجهات ستدور خلف أبواب موصدة.

كما أضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بأن الموسم الجديد من الليغا سينطلق في أيلول/ سبتمبر المقبل قائلاً: "من المفترض أن ينطلق موسم 2020 – 2021 في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، ينبغي أن ينتهي الموسم الحالي أواخر تموز/ يوليو القادم، في حال سارت الأمور على ما يرام".

وكشفت الصحيفة الكاتالونية عن التواريخ التي من الممكن أن تدور فيها المواجهات.

الجولة 28: (أبرز المواجهات)

يوم 11 حزيران/يونيو مباراة إشبيلية وريال بيتيس

بين يومي 12 و15 حزيران/يونيو

مايوركا – برشلونة

أتليتك بيلباو – أتليتكو مدريد

ريال مدريد – إيبار

الجولة 29 تدور مبارياتها بين 16 و18 يونيو ومن أبرز المواجهات:

برشلونة – ليغانيس

ريال مدريد – فالنسيا

ليفانتي – إشبيلية

أوساسونا – أتليتكو مدريد

الجولة 30 تدور مبارياتها بين 19 و22 يونيو ومن أبرز المواجهات:

ريال سوسييداد – ريال مدريد

إشبيلية – برشلونة

أتليتكو مدريد - بلد الوليد

الجولة 31 تدور مبارياتها بين 23 و25 يونيو ومن أبرز المواجهات:

برشلونة – أتليتك بيلباو

فياريال – إشبيلية

ريال مدريد – مايوركا

الجولة 32 تدور مبارياتها بين 26 و29 يونيو ومن أبرز المواجهات:

إسبانيول - ريال مدريد

سيلتا فيغو – برشلونة

خيتافي – ريال سوسييداد

إشبيلية - بلد الوليد

الجولة 33 تدور مبارياتها بين 30 يونيو و2 يوليو ومن أبرز المواجهات:

برشلونة - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – خيتافي

ليغانيس – إشبيلية

الجولة 34 تدور مبارياتها بين 3 و6 يوليو ومن أبرز المواجهات:

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

فياريال – برشلونة

إشبيلية – إيبار

أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا

الجولة 35 تدور مبارياتها بين 7 و9 يوليو ومن أبرز المواجهات:

أتلتيك بيلباو – إشبيلية

برشلونة – إسبانيول

ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس

الجولة 36 تدور مبارياتها بين 10 و13 يوليو ومن أبرز المواجهات:

أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس

إشبيلية - ريال مايوركا

بلد الوليد – برشلونة

غرناطة - ريال مدريد

الجولة 37 تدور مبارياتها بين 15 و17 يوليو ومن أبرز المواجهات:

برشلونة – أوساسونا

ريال مدريد – فياريال

ريال سوسييداد – إشبيلية

الجولة 38 تدور مبارياتها بين 18 و19 يوليو ومن أبرز المواجهات:

ديبورتيفو ألافيس – برشلونة

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد

إشبيلية – فالنسيا

ليغانيس - ريال مدريد