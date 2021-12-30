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الدوري الإسباني

المغربي الزلزولي ينضمّ لقائمة المصابين بفيروس كورونا في برشلونة

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أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن إصابة ثلاثة لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا من بينهم عبد الصمد الزلزولي.

Reuters

وكشف النادي الكاتالوني عن إصابة المغربي بفيروس كورونا عبر بيان نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما أعلن البلاوغرانا إصابة البرازيلي كوتينيو والأميركي سيرجينو ديست بكوفيد-19.

وانضم هذا الثلاثي إلى كل من جوردي ألبا، البرازيلي داني ألفيش والفرنسيين كليمان لانغليه، أوصمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي بالإضافة إلى النجم الشاب غافي ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في صفوف برشلونة إلى تسعة.

ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار وستشهد تشكيلته غيابات عديدة في مباراته المقبلة الأحد القادم أمام ريال مايوركا. 

وقال برشلونة في بيان "اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحصوهم إيجابية. هؤلاء اللاعبون في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل وتم إبلاغ الجهات المعنية بهذه الحالات".  

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.         
         

كوتينيو الدوري الإسباني برشلونة سيرجينو ديست كورونا عبد الصمد الزلزولي
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