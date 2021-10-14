المدافع أراوخو يغيب عن برشلونة بسبب الإصابة



وذكر النادي الكاتالوني في بيان: "أكدت الفحوص التي أجريت صباحاً أنّ لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو تعرض لتمزق عضلي في فخذه الأيمن، ما يعني عدم قدرته المشاركة مع الفريق".



خاض أراوخو (22 عاماً و1.88 م) تسع مباريات هذا الموسم مع برشلونة، وأصبح أبرز أعمدته الدفاعية علماً انه يتمتع بمشاركة هجومية لافتة خلال الضربات الثابتة.



وسيغيب اللاعب الدولي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الأرجنتين في تصفيات مونديال 2022، عن مباراة الأحد في الدوري ضد فالنسيا، قبل مباراتي الأسبوع المقبل الهامتين.



وكان برشلونة الذي خسر اسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلع الموسم لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حرة، قد حقق بداية مخيبة في المسابقة القارية الأولى مع خسارتين ضد بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.