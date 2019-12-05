الكلاسيكو من دون هازار ومارسيلو؟

ريال مدريد يصدر بيانين عن إصابتي نجميه هازار ومارسيلو

ريال مدريد كشف عن طبيعتي الإصابة للاعبين ولم يشر لمدة الغياب.

إصابة هازار بشرخ تبدو أكثر صعوبة مما اعتقد ومن المستبعد عودته قبل 18 ديسمبر.

مارسيلو يعاني من إصابة عضلية ومدة شفائه غير معروفة.

أعلن ريال مدريد اليوم الخميس عن استمرار غياب لاعبه ادين هازار عن الملاعب لفترة لم يحددها بسبب وجود كسر بسيط (شرخ) في الكاحل الأيمن ما يعني منطقيا غياب النجم البلجيكي عن الكلاسيكو المرتقب مع برشلونة في 18 الحالي.

ولم يؤكد النادي فترة ابتعاد هازار، ولا غيابه عن الكلاسيكو إلا أنّ نوع الإصابة يحتاج لفترة طويلة قبل التعافي والتأهيل واستعادة اللياقة والجهوزية، أي ما يفوق الأسبوعين وهي الفترة الفاصلة عن الكلاسيكو.

وأصيب هازار في 26 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخطأ من مواطنه توماس مونييه، لكن النادي أعلن اليوم أن الإصابة أسوأ مما كان يتوقع مع وجود كسر خارجي جزئي لم يكتمل.

وكان ريال يتوقع عودة اللاعب قبل الكلاسيكو ليكون حاضراً للقمة الإسبانية، لكن معاناة هازار مع الإصابة لم تخف ليتضح أنّ الإصابة ناتجة عن كسر خارجي صغير وليست رضوضا كما كان يعتقد في التشخيص الاولي.

كما أعلن الملكي ان مارسيلو يعاني من إصابة عضلية في الربلة اليسرى وتبدو مشاركته مهددة هو الآخر ضد برشلونة.

وكان يفترض لهازار الذي انضم إلى ريال مقابل 100 مليون يورو ان يخوض اول كلاسيكو مع ناديه الجديد.