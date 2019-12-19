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الدوري الإسباني

الـ"كلاسيكو": ايقاف عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 في اشتباكات

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أعلنت الشرطة الخميس عن ايقاف عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 في اشتباكات بين الانفصاليين الكاتالونيين وعناصرها خارج ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء، حيث كان برشلونة يواجه ضيفه وغريمه ريال مدريد في إطار "كلاسيكو" الدوري الإسباني.

AFP

وقام محتجون ملثمون بإشعال النار في حاويات النفايات وألقوا الحجارة والزجاجات على رجال الشرطة الذين ردوا بالرصاص المطاطي والهراوات في شارع بالقرب من الملعب.

وأقيمت المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل دعوات للتظاهر في محيط الملعب، لكن اللقاء نفسه لم يشهد أي اضطرابات داخل ملعب "كامب نو"، على رغم بعض التوتر خارجه وحصول اشكالات، بين محتجين وأفراد من الشرطة.

وشل المتظاهرون حركة المرور خارج الملعب بعدما حثتهم منظمة "تسونامي الديمقراطية" المؤيدة لانفصال الإقليم، على التجمع في أربع نقاط محددة حوله قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، ما أثار مخاوف من احتمال عدم التمكن من إقامة المباراة المرتقبة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا أن الشرطة أوقفت 10 أشخاص بسبب مواجهة السلطة والتسبب في اضطراب عام، فيما قالت خدمات الطوارىء أنها عالجت 64 شخصا من إصابات طفيفة، بينهم 39 شرطياً.

لكن المتحدث باسم الشرطة قال إن ما مجموعه 56 عنصراً أصيبوا، بينهم اثنان يعانيان من كسر في العظام.                 

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