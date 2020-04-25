الظاهرة رونالدو: "نحن معاً وسنخرج أقوى من كل هذا"

وكتب رونالدو الذي يملك 51% من أسهم النادي، كلماته على الموقع الإلكتروني فقال "لأسابيع كنت أفكر في كيفية الاتصال بكم، في هذه اللحظات الدقيقة والضيقة، آمل أن تصلكم العاطفة التي أكتب فيها من بيتي إلى منازلكم، من عائلتي لعائلاتكم".

وتابع: "تفرقنا المسافة الجسدية، لكنني مقتنع أننا قريبون أكثر من أي وقت مضى، وسنخرج أقوى من كل هذا، يوحدنا التعاطف".

وأكد رونالدو على روح المسؤولية والتضامن التي أبداها المشجعون، رغم كل الصعوبات والتحديات والخسائر، مشدداً على هذه القيم الإيجابية، وعلى أهمية مما تعمله المرء من قدرة كرة القدم في التغلب على المصائب.

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وتذكر رونالدو الإصابة الخطيرة التي تعرض لها حين كان لاعباً: "عندما تعرضت لإصابتي الأولى والخطيرة في ركبتي، كان هناك أشخاص قالوا إنني لن ألعب مرة أخرى أبداً، ولا يمكنني حتى المشي مرة أخرى، شعرت أن حياتي أُخذت مني. في تلك اللحظات تم اختبار حدودي، وحاربت لتغيير هذه الآراء وأظهرت للجميع أنني أستطيع أن أفعل ما أريد، لقد كانت ثلاث سنوات صعبة للغاية من إعادة التأهيل، في النهاية، جاءت اللحظة، ربما كانت الأكثر رمزية في مسيرتي كلها، عام 2002 كنت هناك في اليابان، ألعب نهائي كأس العالم مع البرازيل".

وتابع: "أنا متأكد من أنكم أيضاً، عندما تنظرون إلى الوراء، ستتذكرون عدد المرات التي استيقظتم فيها، من جميع معارككم، وكم مرة تمكنتم من التغلب عليها طوال حياتكم، لجعل المستحيل ممكناً".

وختم رسالته بالقول: "إن العاطفة هي التي تحركني، خارج الميدان، ما زلت متحمساً للتغلب على جميع التحديات".