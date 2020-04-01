الرابطة الإسبانية تجمع مليون يورو لمكافحة كورونا

وأوضحت الرابطة في بيان أن المبلغ سيستخدم لتوفير أجهزة تنفس وألبسة طبية وكمامات وقفازات واقية للعاملين في مجال العناية الصحية في البلاد التي تعد من الأكثر تضرراً بجائحة "كوفيد-19"، وأعلنت حتى صباح اليوم تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة بسببه.

وأشارت الرابطة إلى أن الحفل الذي تم بثه السبت عبر أكثر من 100 منصة رقمية عبر الانترنت، تابعه أكثر من 50 مليون شخص من 182 بلداً، وستخصص عائداته لتوفير 1115 جهاز تنفس، وأكثر من مليون كمامة واقية ومئات آلاف القفازات والألبسة الطبية الواقية.

وشارك في الحفل نجوم في عالم الموسيقى الإسبانية واللاتينية مثل أليخاندرو سانز ولويس كاراسكو والبورتوريكي لويس فونسي.

وأدى تفشي "كوفيد-19" إلى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، ومنها بطولة إسبانيا في كرة القدم المعلقة حتى إشعار آخر.

وعمد العديد من نجوم اللعبة وأنديتها في مختلف دول العالم، إلى المساهمة مادياً وعينياً في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أدى حتى صباح الأربعاء إلى أكثر من 41 ألف وفاة معلنة حول العالم.

